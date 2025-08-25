Аварийный дом снесли после вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае

В рабочем поселке Охотск снесли многоквартирный дом, признанный аварийным. Жильцы уже расселены, а территория освобождена от строительного мусора. Решение о демонтаже приняли после вмешательства прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверка прокуратуры выявила, что дом на улице Охотской находился в аварийном состоянии и создавал угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Особенно опасно это было для детей, которые имели свободный доступ в здание.
«Несмотря на это администрация округа долгое время не принимала меры по сносу и утилизации строительного мусора. Прокуратура направила представление главе Охотского муниципального округа с требованием устранить нарушения закона», — рассказали в ведомстве.
После вмешательства надзорного ведомства дом был снесен, а участок полностью очищен. Жильцы получили благоустроенные квартиры, а территория передана для муниципальных нужд. Теперь опасный объект больше не представляет угрозы для местных жителей.