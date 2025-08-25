Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аварийный дом снесли после вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае

Жильцы расселены в благоустроенные квартиры.

Источник: Комсомольская правда

В рабочем поселке Охотск снесли многоквартирный дом, признанный аварийным. Жильцы уже расселены, а территория освобождена от строительного мусора. Решение о демонтаже приняли после вмешательства прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Проверка прокуратуры выявила, что дом на улице Охотской находился в аварийном состоянии и создавал угрозу для жизни и здоровья местных жителей. Особенно опасно это было для детей, которые имели свободный доступ в здание.

«Несмотря на это администрация округа долгое время не принимала меры по сносу и утилизации строительного мусора. Прокуратура направила представление главе Охотского муниципального округа с требованием устранить нарушения закона», — рассказали в ведомстве.

После вмешательства надзорного ведомства дом был снесен, а участок полностью очищен. Жильцы получили благоустроенные квартиры, а территория передана для муниципальных нужд. Теперь опасный объект больше не представляет угрозы для местных жителей.