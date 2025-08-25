Китайские инвесторы построят тепличный комплекс в Хабаровском районе

В мае текущего года в рамках Российско-Китайского форума подписан договор о намерениях с китайской компанией Dandong TICI Flowers Co. Ltd о строительстве современного тепличного комплекса в селе Осиновая Речка — накануне инвесторы из Поднебесной подтвердили свои планы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», бизнес-миссия КНР посетила Хабаровский район для проработки технических деталей.
По информации пресс-службы муниципалитета, проект по строительству тепличного комплекса обсуждался с участием министра промышленности и торговли края Дмитрия Астафьева, министра сельского хозяйства и продовольствия Павла Сторожука, и.о. директора «Корпорации развития Дальнего Востока» Хабаровск Ивана Середина и других ответственных лиц. Китайская сторона выразила полную готовность к развитию своего производства в муниципалитете.
Кроме этого, в настоящее прорабатывается вопрос о строительстве в Хабаровском районе стекольного завода — подходящая площадка под него уже подобрана и в скором времени будет представлена китайским инвесторам. Помимо данного проекта обсуждалось и предложение совместно с бизнесменами из КНР создать международный детский лагерь в селе Бычиха — инициатива получила поддержку партнёров, которые пообещали её проработать.
От представителей китайской стороны поступило встречное предложение — организация производства по крупноузловой сборке строительной техники и выпуску запчастей к ней. Кроме того, в перспективе соседи планируют возвести Центр Китайской медицины для жителей Хабаровского края, Дальнего Востока и КНР. Под этот проект также предложен земельный участок — на нём должен разместиться в том числе парк отдыха для туристов и местных жителей.