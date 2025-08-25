Китайские инвесторы построят тепличный комплекс в Хабаровском районе

Кроме этого, в настоящее прорабатывается вопрос о строительстве в Хабаровском районе стекольного завода — подходящая площадка под него уже подобрана и в скором времени будет представлена китайским инвесторам. Помимо данного проекта обсуждалось и предложение совместно с бизнесменами из КНР создать международный детский лагерь в селе Бычиха — инициатива получила поддержку партнёров, которые пообещали её проработать.