На рынках Ташкента открылись праздничные ярмарки с продуктами по доступным ценам

Как сообщили в столичном хокимияте, в этом году на прилавках представлены не только продукты местных фермеров и производителей, но и мясо, привезённое из Беларуси, Пакистана, Монголии и Индии. Также на рынках представлен широкий ассортимент свежих фруктов и овощей из разных регионов страны.
Самый большой спрос традиционно наблюдается на мясо. Сейчас на ярмарках килограмм мяса можно купить по цене от 65 до 90 тысяч сумов, что заметно ниже, чем в большинстве столичных магазинов и супермаркетов.
Главное преимущество праздничных ярмарок — отсутствие длинной цепочки посредников и арендной платы за торговые места. Благодаря этому у производителей меньше расходов, а у покупателей есть возможность приобрести продукты по максимально доступной цене. Контроль за качеством и ценообразованием ведётся на каждом этапе, чтобы предотвратить любые попытки необоснованного завышения цен.
Самый частый вопрос от жителей — почему подобные ярмарки не работают на постоянной основе? Горожане считают, что такие форматы торговли должны быть доступны круглый год, а не только накануне праздников. Это позволило бы стабилизировать цены и упростить доступ к качественным продуктам для всех слоёв населения.