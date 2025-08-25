На рынках Ташкента открылись праздничные ярмарки с продуктами по доступным ценам

Как сообщили в столичном хокимияте, в этом году на прилавках представлены не только продукты местных фермеров и производителей, но и мясо, привезённое из Беларуси, Пакистана, Монголии и Индии. Также на рынках представлен широкий ассортимент свежих фруктов и овощей из разных регионов страны.