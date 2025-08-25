Ричмонд
В Перми расселили два аварийных дома

Завершилось расселение двух аварийных домов в Кировском и Дзержинском районах Перми, рассказали в городском управлении жилищных отношений.

Так, в аварийном многоквартирном доме на Богдана Хмельницкого, 67 в десяти жилых помещениях общей площадью 406,4 кв. метра жили 29 человек. В аварийном доме на Ветлужской, 26 было 14 жилых помещений общей площадью 614,8 кв. метра, где жили 32 человека. Все они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жилье, в зависимости от формы собственности.