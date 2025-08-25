Ричмонд
Приморье получило новый паром для связи с островом Путятина

Новый судно рассчитано на 30 пассажиров и способно причаливать на необорудованный берег.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье построен и спущен на воду новый грузопассажирский паром «Алексей Старцев». Он предназначен для регулярных перевозок жителей и грузов между материком и островом Путятина. Конструкция судна ориентирована на круглогодичную эксплуатацию. Паром вмещает до 30 пассажиров, а также может доставить на борт до трёх автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Судно разработано и построено Ливадийским ремонтно-судостроительным заводом по заказу краевого министерства транспорта. По словам представителей ведомства, его большой плюс — возможность швартовки к берегу без инфраструктуры оборудования, что особенно актуально для удалённых островных территорий.

Одновременно со стапеля Ливадийского РСЗ было спущено на воду ещё одно судно — «Меркурий». Его функционал — экологический мониторинг акватории, участие в поисково-спасательных операциях, а также контроль состояния окружающей среды.

Гендиректор Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Дунаев отметил, что Ливадийский завод демонстрирует стабильный рост и вносит весомый вклад в реализацию задач судостроительной отрасли.