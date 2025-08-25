Приморье получило новый паром для связи с островом Путятина

В Приморье построен и спущен на воду новый грузопассажирский паром «Алексей Старцев». Он предназначен для регулярных перевозок жителей и грузов между материком и островом Путятина. Конструкция судна ориентирована на круглогодичную эксплуатацию. Паром вмещает до 30 пассажиров, а также может доставить на борт до трёх автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.