В Омске существенно изменились цены на такси

Происходящее с ценообразованием на такси в Омске может быть связано с неработающим мобильным интернетом, проблемы с которым в городе наблюдаются практически повсеместно. При этом мобильное приложение по заказу такси предупреждает о проблемах со связью, из-за чего не все водители на линии.