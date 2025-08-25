В Омске существенно изменились цены на такси

В понедельник, 25 августа 2025 года, в Омске продолжают предлагать повышенную стоимость за поездку в такси. Так, в одном из приложений по заказу автомобилей цена поездки в 20 км в 1,5 — 2 раза выше привычной суммы.
Стоит добавить, что в пятницу, 22 августа 2025 года, стоимость поездки в данном направлении и вовсе оценивалась в 1000 рублей и выше.
Происходящее с ценообразованием на такси в Омске может быть связано с неработающим мобильным интернетом, проблемы с которым в городе наблюдаются практически повсеместно. При этом мобильное приложение по заказу такси предупреждает о проблемах со связью, из-за чего не все водители на линии.
Напомним, ранее стало известно, что на фоне проблем с мобильным интернетом омские таксисты начали группироваться вблизи кофеен и прочих точек общепита с бесплатным доступом к Wi-Fi.