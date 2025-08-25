Цены на бензин выросли на заправках Иркутска

На заправках Иркутска произошло повышение цен на бензин. В БРК стоимость АИ-92 увеличилась на 1 рубль — с 59,88 до 60,88 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла на 1,5 рубля — до 65,5 рубля, а на АИ-100 незначительно подорожала — с 84,1 до 84,16 рубля. Об этом выяснил корреспондент irk.aif.ru.