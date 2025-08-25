Цены на бензин выросли на заправках Иркутска

На заправках Иркутска произошло повышение цен на бензин. В БРК стоимость АИ-92 увеличилась на 1 рубль — с 59,88 до 60,88 рубля за литр. Цена на АИ-95 выросла на 1,5 рубля — до 65,5 рубля, а на АИ-100 незначительно подорожала — с 84,1 до 84,16 рубля. Об этом выяснил корреспондент irk.aif.ru.
При этом на АЗС «Роснефти» цены сохранились на прежнем уровне. Однако сеть «Омни» значительно повысила стоимость топлива: АИ-92 подорожал на 2 рубля (до 63,9 рубля), АИ-95 — на 2,8 рубля (до 70,1 рубля). Цена на АИ-100 осталась без изменений — 89,1 рубля за литр.
Повышение цен затронуло не все сети, но в целом ситуация свидетельствует о тенденции к росту стоимости топлива в регионе. Разница в ценах между основными игроками рынка достигает 3 рублей за литр для отдельных видов бензина.
Напомним АиФ-Иркутск уже писали, что на сети АЗС «Роснефть» на прошлой недели подорожал бензин, также как и на заправках БРК.