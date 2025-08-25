Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы потратят около 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

Родители из Самары рассказали, сколько потратили на подготовку ребенка к новому учебному году.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре родители уже активно готовят своих детей к новому учебному году. Горожане рассказали, сколько потратили на одежду и канцелярские товары, подробности сообщают в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— В этом году подготовка детей к учебному году родителям в среднем обойдется в 14 700 рублей. Сумма на 9% больше, чем в прошлом году, — отмечают эксперты.

При этом средние расходы на сбор ребенка в Москве составили 19 200 рублей, в Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей, на третьем месте — Екатеринбург (16 900 рублей).