Самарцы потратят около 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе

В Самаре родители уже активно готовят своих детей к новому учебному году. Горожане рассказали, сколько потратили на одежду и канцелярские товары, подробности сообщают в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— В этом году подготовка детей к учебному году родителям в среднем обойдется в 14 700 рублей. Сумма на 9% больше, чем в прошлом году, — отмечают эксперты.
При этом средние расходы на сбор ребенка в Москве составили 19 200 рублей, в Санкт-Петербурге сумма увеличилась до 17 500 рублей, на третьем месте — Екатеринбург (16 900 рублей).