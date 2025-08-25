В Перми досрочно завершили пять дорожных ремонтов

В Мотовилихе обновлено дорожное покрытие и нанесена новая разметка на участке бульвара Гагарина между площадью Дружбы и Южной дамбой. Длина отремонтированного участка — более 2 км. В Мотовилихинском районе ранее были завершены ремонтные работы еще на двух улицах. На участке улицы Старцева между бульваром Гагарина и путепроводом Ива обновили дорожное покрытие, а также нанесли новую разметку; протяженность участка — почти 2 км. На участке Уинской от улицы Макаренко до улицы Юрша обновлено дорожное покрытие и бортовые камни. Также подрядчик провел локальный ремонт тротуаров, нанес новую разметку и частично заменил знаки дорожного движения. Длина отремонтированного участка — 600 метров.