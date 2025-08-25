Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми досрочно завершили пять дорожных ремонтов

Один из них — в Орджоникидзевском районе, это участок улицы Лянгасова длиной 750 метров.

В Мотовилихе обновлено дорожное покрытие и нанесена новая разметка на участке бульвара Гагарина между площадью Дружбы и Южной дамбой. Длина отремонтированного участка — более 2 км. В Мотовилихинском районе ранее были завершены ремонтные работы еще на двух улицах. На участке улицы Старцева между бульваром Гагарина и путепроводом Ива обновили дорожное покрытие, а также нанесли новую разметку; протяженность участка — почти 2 км. На участке Уинской от улицы Макаренко до улицы Юрша обновлено дорожное покрытие и бортовые камни. Также подрядчик провел локальный ремонт тротуаров, нанес новую разметку и частично заменил знаки дорожного движения. Длина отремонтированного участка — 600 метров.

В Кировском районе завершен ремонт участка улицы Светлогорской от Калинина до путепровода. Заменены бортовые камни, дорожное покрытие, нанесена разметка. Протяженность участка составляет около 700 метров.