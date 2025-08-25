Приморье получит миллиард на благоустройство: семь городов выиграли федеральные гранты

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке завершилась реконструкция части набережной Спортивной гавани — средства, в том числе, выделялись из городского и краевого бюджетов, а также при содействии полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Архитекторы открыли море, высадили много деревьев и кустарников и сформировали место для того, чтобы горожане могли с комфортом любоваться закатами.