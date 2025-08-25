Приморье получит миллиард на благоустройство: семь городов выиграли федеральные гранты

«Приморский край направил на конкурс 15 заявок. Поддержано семь проектов, общая сумма грантов составила 970 миллионов рублей», — сообщила заместитель министра регионального ЖКХ Любовь Кокорева.
Итоги подвели на десятом Всероссийском форуме развития малых городов в Казани. Из 294 победителей по всей стране 54 проекта представили дальневосточные регионы.
Наибольший грант — 300 миллионов рублей — достался Артему на создание рекреационной зоны «Озерные ключи». По 150 миллионов получат Дальнегорск для парка «Березка», Уссурийск, Лучегорск и Славянка — на реконструкцию центральных площадей. Чугуевка направит 50 миллионов на благоустройство парка «Молодежный», а Арсеньев — 20 миллионов на сквер «Солнышко».
По словам чиновников, архитектурные решения позволят не только благоустроить территории, но и придать каждому населенному пункту неповторимый облик, подчеркнув его особенности.
Заместитель председателя правительства края Владимир Малюшицкий отметил успешное участие региона в федеральных программах. В текущем году за счет грантов уже благоустраиваются скверы и парки в Находке, Михайловском, Ханкайском и Пожарском округах.
Дополнительно проект «Владивостокская русалка» получил признание в конкурсе «Живое наследие», что подтверждает высокий уровень приморских инициатив в сфере городского развития.
Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке завершилась реконструкция части набережной Спортивной гавани — средства, в том числе, выделялись из городского и краевого бюджетов, а также при содействии полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Архитекторы открыли море, высадили много деревьев и кустарников и сформировали место для того, чтобы горожане могли с комфортом любоваться закатами.