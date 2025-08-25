50% полок в магазинах займут казахстанские товары — Минторговли

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал, как правительство усиливает защиту внутреннего рынка и поддерживает отечественных производителей.
Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который даст компаниям доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.
Для увеличения доли казахстанских товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции отечественных производителей. Также проводится работа по ограничению доступа на рынок некачественной и небезопасной продукции.
«Работает активно ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе — это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия», — сказал Шаккалиев.
Напомнил министр и о том, что в апреле 2024 года внесли изменения и дополнения в законодательство, регулирующее ведение бизнеса.
«Мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15% торговой надбавкой», — заявил Шаккалиев.
Инвестиции в торговлю за первое полугодие 2025 года выросли на 37%, достигнув 438 миллиардов тенге (815,2 миллиона долларов).
В целом, объем торговли вырос на 8,6%. В отрасли задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, благодаря чему занято 1,5 миллиона человек.