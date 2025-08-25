Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

50% полок в магазинах займут казахстанские товары — Минторговли

Инвестиции в торговлю за первое полугодие превысили $815 млн.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал, как правительство усиливает защиту внутреннего рынка и поддерживает отечественных производителей.

Формируется единый Реестр отечественных товаропроизводителей, который даст компаниям доступ к мерам господдержки, а также к государственным и квазигосударственным закупкам.

Для увеличения доли казахстанских товаров на полках магазинов запущена программа, предусматривающая не менее 50% полочного пространства для продукции отечественных производителей. Также проводится работа по ограничению доступа на рынок некачественной и небезопасной продукции.

«Работает активно ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта, если брать в товарном весе — это более 600 тысяч тонн животноводческой продукции. При этом более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия», — сказал Шаккалиев.

Напомнил министр и о том, что в апреле 2024 года внесли изменения и дополнения в законодательство, регулирующее ведение бизнеса.

«Мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен на социально значимые товары в пользу усиления контроля за 15% торговой надбавкой», — заявил Шаккалиев.

Инвестиции в торговлю за первое полугодие 2025 года выросли на 37%, достигнув 438 миллиардов тенге (815,2 миллиона долларов).

В целом, объем торговли вырос на 8,6%. В отрасли задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, благодаря чему занято 1,5 миллиона человек.