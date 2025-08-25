Расходы Нацфонда превысили поступления вдвое

Предлагаем также посмотреть, сколько средств уже накоплено в рамках программы «Национальный фонд — детям». Напомним: этот проект принят для формирования накоплений для каждого ребёнка из доходов фонда. В прошлом году в программе приняли участие 6,9 млн несовершеннолетних. Согласно данным Национального банка РК, общая сумма начисленных им денег за 2024 год составила около 696 млн долл. США. Те подростки, которые достигли совершеннолетия в прошлом году, получили доступ к средствам. Через оператора — АО «ЕНПФ» — им выплачен 31 млн долл. США. По информации пресс-службы АО «ЕНПФ», 55,7% всех заявлений на перевод начисленной суммы были исполнены в целях улучшения жилищных условий. Ставшие совершеннолетними использовали полученные из Нацфонда деньги для пополнения вклада в жилищные строительные сбережения, оплаты части сделки по покупке жилья или первоначального взноса по ипотеке. 44,3% от общей суммы пошли на оплату образования подростков.