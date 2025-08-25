Расходы Нацфонда превысили поступления вдвое

Уточним: такая ситуация сложилась не за полный год, а за январь-июль 2025-го. По данным Министерства финансов РК, за этот период из Нацфонда было изъято около 3,5 трлн тг, в то время как поступило в фонд всего 1,7 трлн тг. Предыдущий антирекорд наблюдался в 2024 году, когда расходы были в 1,5 раза больше поступлений.
Многолетняя динамика объёмов средств в Нацфонде свидетельствует о том, что с 2019 по 2024 год они увеличились на 28,4%, достигнув 34,7 трлн тг. Доля изъятия за прошлый год составила 17,1% от общего объёма активов.
«Говоря о резервах, следует отметить, что поступления в Нацфонд заметно упали на фоне слабой сырьевой конъюнктуры, что в условиях высоких изъятий снижает потенциал его накопления. Это ставит под сомнение выполнение цели по доведению его активов до 100 млрд долл. США к 2029 году», — отмечают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана.
Вместе с тем можно выделить значительный рост объёма неналоговых поступлений в фонд. В частности, в текущем году страна получила более 9,9 млрд тг по искам о возмещении вреда от природопользователей. Это в 30 раз больше, чем за первые семь месяцев 2024-го. Серьёзно отличаются и показатели по таким доходным статьям, как продажа земель сельскохозяйственного назначения: 1,1 млрд тг, против 32 млн тг за аналогичный период прошлого года.
Сильно подорвал показатели Нацфонда в 2025-м отрицательный инвестиционный доход. По данным Министерства финансов РК, он составил минус 584,5 млрд тг с учётом совокупного убытка за первый квартал текущего года. В январе-июле 2024-го работа по управлению фондом принесла в копилку 464,4 млрд тг.
Теперь обратимся к данным по расходам. За семь месяцев текущего года из Нацфонда было потрачено 3,5 трлн тг — на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Большая часть этих средств — гарантированные трансферты — остались неизменными в размере 2 трлн тг. Нельзя сказать того же о целевых трансфертах, объём изъятия которых увеличился на 47,6%, до 1,5 трлн тг. В 3,7 раза выросли расходы фонда на его управление и проведение ежегодного внешнего аудита. За эту работу было выплачено 24,8 млрд тг.
По мнению экспертов Ассоциации финансистов РК, в такой ситуации для укрепления Нацфонда Казахстану необходимо следовать 24 «Принципам Сантьяго». Это классический набор из лучших практик работы суверенных фондов благосостояния, применяемых для поддержания стабильности. Документ разработан ещё в 2008 году Международным валютным фондом и Международной рабочей группой суверенных фондов для помощи странам. Главное, на что обращают внимание аналитики АФК — принципы полноты и доступности раскрываемой информации, обязательное проведение независимого аудита и введение передового мирового опыта в сфере инвестиционного управления фондом.
Предлагаем также посмотреть, сколько средств уже накоплено в рамках программы «Национальный фонд — детям». Напомним: этот проект принят для формирования накоплений для каждого ребёнка из доходов фонда. В прошлом году в программе приняли участие 6,9 млн несовершеннолетних. Согласно данным Национального банка РК, общая сумма начисленных им денег за 2024 год составила около 696 млн долл. США. Те подростки, которые достигли совершеннолетия в прошлом году, получили доступ к средствам. Через оператора — АО «ЕНПФ» — им выплачен 31 млн долл. США. По информации пресс-службы АО «ЕНПФ», 55,7% всех заявлений на перевод начисленной суммы были исполнены в целях улучшения жилищных условий. Ставшие совершеннолетними использовали полученные из Нацфонда деньги для пополнения вклада в жилищные строительные сбережения, оплаты части сделки по покупке жилья или первоначального взноса по ипотеке. 44,3% от общей суммы пошли на оплату образования подростков.
В текущем году объём начисленных детям средств составил уже 889 млн долл. США. Тем, кто отпразднует восемнадцатилетие в 2025-м, будет выплачено в общей сложности 76 млн долл. США. Общий объём накопленных «детских» средств в Нацфонде к концу года должен составить около 1,5 млрд долл. США.