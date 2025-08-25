В Омске увеличат пособие для мам-студенток

С 1 сентября произойдут изменения в методике расчета пособий по беременности и родам для студенток, обучающихся на очной форме. Сообщили в отделении СФР по Омской области.
Если прежде величина выплаты определялась размером стипендии, то теперь она будет приравнена к полному прожиточному минимуму, установленному в Омском регионе. В текущем году эта сумма равна 16 816 рублям.
Данное пособие выплачивается однократно, охватывая весь период отпуска по беременности и родам, стандартная продолжительность которого составляет 140 дней. Для студенток из Омска размер выплаты составит 82 982 рубля, что соответствует 16 816 рублям за каждый месяц отпуска.
В случаях осложненных родов, когда отпуск увеличивается до 156 дней, сумма выплаты возрастет до 92 466,4 рубля. При наступлении многоплодной беременности и, как следствие, увеличении отпуска до 194 дней, размер пособия составит 114 990 рублей.
