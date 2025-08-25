В Новосибирске продолжает расти стоимость горючего на АЗС

На фоне общероссийского роста цен на топливо, который превышает уровень инфляции, Новосибирск, как и другие регионы, столкнулся с подорожанием бензина. С начала года стоимость топлива в стране выросла на 5,7%, достигнув в среднем 61,7 рубля за литр, пишет МК.
Хотя в самом Новосибирске пока не введены ограничения на продажу топлива, как в некоторых других регионах (например, в Крыму или Приморье), ситуация остается напряженной. Рост цен связан с несколькими факторами: высоким экспортом нефтепродуктов, сезонным спросом и логистическими проблемами.
Власти пытаются стабилизировать ситуацию. Эксперты считают, что полностью вернуть цены к прошлогодним показателям уже не удастся. Это может привести к дальнейшему росту инфляции и увеличению расходов новосибирцев на транспорт и товары первой необходимости.