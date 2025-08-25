В Омске объявили сроки капитального ремонта Комсомольского моста

Напомним, ремонт моста у Телецентра, начавшийся почти девять месяцев назад, выполнен лишь на 23%. Тем не менее в депстрое заверили, что срок завершения работ остаётся прежним — 29 октября 2026 года, когда мост будет открыт для движения всех видов транспорта.