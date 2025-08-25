Ричмонд
В Омске объявили сроки капитального ремонта Комсомольского моста

В Омске планируется приступить к капитальному ремонту Комсомольского моста в 2026 году.

Как сообщили ngs55.ru в городском департаменте строительства, финансирование работ уже предусмотрено в бюджете.

В 2023 году стоимость проекта капитального ремонта оценивалась в 1,086 млрд рублей, тогда же был подготовлен проект обновления сооружения.

Напомним, ремонт моста у Телецентра, начавшийся почти девять месяцев назад, выполнен лишь на 23%. Тем не менее в депстрое заверили, что срок завершения работ остаётся прежним — 29 октября 2026 года, когда мост будет открыт для движения всех видов транспорта.