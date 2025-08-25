Модная страна для отдыха: почему жители богатых арабских стран едут в Россию

Особый восторг у гостей из пустынного региона вызывает русская зима. Для многих из них встреча с морозом становится настоящим приключением. Как рассказал саудовский врач Хасан аль-Каттан, посетивший Россию в феврале, необходимость кутаться в теплую одежду при −10 градусах стала для него «непередаваемым опытом». Но не только климатические контрасты привлекают арабских туристов. Все большую популярность набирают так называемые «военные туры», где гостям предлагают пострелять из автомата Калашникова, прокатиться на танке и даже попробовать себя в роли гранатометчика.