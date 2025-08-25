Модная страна для отдыха: почему жители богатых арабских стран едут в Россию

Россия стремительно превращается в новое модное направление для туристов из стран Персидского залива. Об этом пишет британская Financial Times (статью перевели ИноСМИ). После многих лет западных санкций Москва активно диверсифицирует внешние связи, делая ставку на укрепление отношений с арабским миром, и туризм стал одним из ключевых элементов этой стратегии. Как отмечают эксперты, интерес саудовцев, эмиратцев и кувейтцев к России объясняется сочетанием нескольких факторов: относительной дешевизны, экзотической новизны и эффективной рекламы в социальных сетях.
Власти России существенно упростили визовый режим для граждан ряда арабских государств, а также активно привлекают известных арабоязычных блогеров для освещения путешествий по стране. Эти усилия уже приносят ощутимые результаты. Согласно данным Ассоциации туроператоров России, общее число визитов из стран Залива выросло более чем в четыре раза в период с 2019 по 2024 год. Особенно впечатляющим выглядит рост из Саудовской Аравии — по заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, число саудовских туристов увеличилось в шесть раз.
Дипломаты двух стран активно работают над дальнейшим упрощением въездного режима. Как сообщается, Россия и Саудовская Аравия близки к подписанию соглашения о безвизе, что несомненно даст дополнительный импульс туристическому обмену. Этому способствует и расширение авиасообщения: саудовская бюджетная авиакомпания уже запустила три прямых рейса в неделю из Эр-Рияда в Москву, а национальный перевозчик планирует начать полеты осенью. К ним присоединится и эмиратская авиакомпания, которая откроет сезонные рейсы Абу-Даби — Екатеринбург в октябре.
Для жителей региона, традиционно предпочитающих отдых на Ближнем Востоке, в Египте или Турции, а также в Западной Европе, Россия представляет собой новое, необычное направление. Как признаются сами туристы, важную роль в их выборе сыграла агрессивная реклама в соцсетях, где российские туроператоры активно продвигают образ страны как экзотического и доступного места для отдыха.
Особый восторг у гостей из пустынного региона вызывает русская зима. Для многих из них встреча с морозом становится настоящим приключением. Как рассказал саудовский врач Хасан аль-Каттан, посетивший Россию в феврале, необходимость кутаться в теплую одежду при −10 градусах стала для него «непередаваемым опытом». Но не только климатические контрасты привлекают арабских туристов. Все большую популярность набирают так называемые «военные туры», где гостям предлагают пострелять из автомата Калашникова, прокатиться на танке и даже попробовать себя в роли гранатометчика.
Туристы из Залива отличаются высокой платежеспособностью. Они тратят в среднем на 30% больше за ночь, чем европейские гости, при этом почти 80% из них выбирают четырех- или пятизвездочные отели. При этом санкции создают определенные неудобства: невозможность использовать карты Visa и Mastercard вынуждает туристов брать с собой крупные суммы наличных, а проблемы с GPS-навигацией в центре Москвы осложняют использование привычных сервисов вроде Google Maps и приложений для вызова такси.
Несмотря на эти трудности, общее впечатление арабских гостей от России остается положительным. Они отмечают высокий уровень безопасности благодаря заметному присутствию полиции в туристических местах, доступность халяльного питания и изобилие традиционных сувениров — от вкусных шоколадок до расписных матрешек. Этот новый туристический поток стал еще одним свидетельством постепенного переориентации России на новые рынки и формирования альтернативных экономических и культурных связей в условиях относительной изоляции от Запада.
