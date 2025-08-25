Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБ назвали причины сильного роста цен на бензин в Ростовской области

Тенденцию назвали сезонной.

В ЦБ назвали причины сильного роста цен на бензин в Ростовской области. Материалы представлены на сайте отделения Банка России по Ростовской области.

Рост цен на бензин в донском регионе эксперты назвали сезонным явлением. Во-первых, это связано с проведением сельскохозяйственных работ. Во время сбора урожая аграрии активно закупают моторное топливо.

Во-вторых, высокий спрос обусловлен большим потоком туристов, которые едут через Ростовскую область.

«К тому же отдельные нефтепереработчики летом традиционно закрываются на плановые ремонты, и объем производства в стране временно снижается», — добавили в Центробанке.

Таким образом, за год моторное топливо выросло в цене на 9,48%.