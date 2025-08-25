В ЦБ назвали причины сильного роста цен на бензин в Ростовской области. Материалы представлены на сайте отделения Банка России по Ростовской области.
Рост цен на бензин в донском регионе эксперты назвали сезонным явлением. Во-первых, это связано с проведением сельскохозяйственных работ. Во время сбора урожая аграрии активно закупают моторное топливо.
Во-вторых, высокий спрос обусловлен большим потоком туристов, которые едут через Ростовскую область.
«К тому же отдельные нефтепереработчики летом традиционно закрываются на плановые ремонты, и объем производства в стране временно снижается», — добавили в Центробанке.
Таким образом, за год моторное топливо выросло в цене на 9,48%.