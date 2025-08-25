В Красноярском крае расходы на коммуналку оказались одними из самых высоких

Аналитики пришли к выводу, что среднестатистическая семья из Красноярского края в месяц тратит на жилищно-коммунальные услуги примерно 11,2% от всех потребительских расходов. По этому показателю Красноярский край попал на 15-е место среди всех регионов страны. В среднем семья в крае отдает за коммуналку 6,8 тысяч рублей в месяц.