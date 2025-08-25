Ричмонд
В Красноярском крае расходы на коммуналку оказались одними из самых высоких

Регион попал на 15-е место антирейтинга по ценам на жилищно-коммунальные услуги среди регионов России.

Красноярский край вошел в рейтинг регионов с самыми дорогими коммунальными услугами. Об этом сообщают аналитики РИА Новости.

Эксперты составили рейтинг, рассчитав долю расходов среднестатистической семьи на коммуналку и топливо для отопления домов в 2024 году.

Аналитики пришли к выводу, что среднестатистическая семья из Красноярского края в месяц тратит на жилищно-коммунальные услуги примерно 11,2% от всех потребительских расходов. По этому показателю Красноярский край попал на 15-е место среди всех регионов страны. В среднем семья в крае отдает за коммуналку 6,8 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что больше всего за ЖКУ платят жители Бурятии (13,1%), Магаданской (13,5%) и Новгородской областей (13,6%). Меньше всех — жители Ингушетии (4,6%).

По стоимости услуг больше всех платят жители Магаданской области. Им приходится отдавать 11,2 тысяч рублей в месяц. Чуть отстают от них жители Камчатки и Москвы — 10,6 тысяч и 10,8 тысяч рублей в месяц соответственно.

Ранее сообщалось о тмо, что в Красноярске запланировали повышение цен на проезд в общественном транспорте.