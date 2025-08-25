Парковку на речном вокзале Хабаровска закрыли на реконструкцию

Хабаровчан на неопределённый срок оставили без популярной автомобильной парковки в районе речного вокзала — площадка сейчас закрыта в связи с началом работ по реконструкции городской набережной. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», процесс в настоящее время идёт на участке от Речного Вокзала до сооружений «Водоканала».
По информации пресс-службы регионального министерства строительства, проект реконструкции предусматривает создание нового общественного пространства с амфитеатром, событийной площадкой, двухэтажным паркингом на несколько десятков машин и смотровой площадкой. Все работы должны быть завершены до 2027 года.
Отметим, что на данной территории также разместятся здание с кафе и фудкортами, сувенирные магазины, смотровая площадка с видом на Амур. Специалисты установят малые архитектурные формы, топиарные фигуры, проведут озеленение. Причальная зона с остановкой дебаркадеров будет сохранена.
— Сейчас ведутся демонтажные работы от «Горводоканала» до дома по улице Набережная, 29. Снимаем старый асфальт, железобетонные покрытия, парапеты. То есть на сентябрь-октябрь у нас именно такие планы — продолжать демонтаж, — рассказал главный инженер ООО «Набережная», концессионер Андрей Аврамец.
В рамках реконструкции в будущем обновление ждёт и здание речного вокзала — оно является объектом охраны, а это значит, что работать с ним будут очень бережно, чтобы сохранить его историческую ценность. После реализации проекта данная территория должна стать точкой притяжения и визитной карточкой города как для местных жителей, так и для туристов.