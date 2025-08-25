Парковку на речном вокзале Хабаровска закрыли на реконструкцию

В рамках реконструкции в будущем обновление ждёт и здание речного вокзала — оно является объектом охраны, а это значит, что работать с ним будут очень бережно, чтобы сохранить его историческую ценность. После реализации проекта данная территория должна стать точкой притяжения и визитной карточкой города как для местных жителей, так и для туристов.