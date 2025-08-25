Свердловские семьи тратят менее шести тысяч рублей на ЖКУ в месяц

Напомним, в июле 2026 года уральцев ожидают новые тарифы за «коммуналку». С 1 июля будущего года «потолок» цен за коммунальные услуги в Свердловской области рекомендуют установить на уровне 11,74%. Предельный рост платы на коммунальные услуги для российских регионов устанавливаются ежегодно Правительством РФ.