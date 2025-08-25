Ричмонд
Свердловские семьи тратят менее шести тысяч рублей на ЖКУ в месяц

На Среднем Урале аналитики посчитали расходы семей на «коммуналку».

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на одну семью ежемесячно приходится менее шести тысяч рублей затрат на жилищно-коммунальные услуги. Согласно рейтингу регионов по размеру платы за ЖКУ, опубликованному РИА Новости, эта сумма составляет примерно 8,8% общих потребительских расходов семьи.

Аналитический отчет показывает, что средний ежемесячный платеж за коммунальные услуги и энергоресурсы в регионе составил 5831 рубль 80 копеек. Так, Свердловская область разместилась на 38-м месте среди субъектов Российской Федерации по уровню доступности оплаты коммунальных платежей и топливных ресурсов.

— Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими результатами регион ухудшил позиции на 1,3%, — уточняют аналитики.

Напомним, в июле 2026 года уральцев ожидают новые тарифы за «коммуналку». С 1 июля будущего года «потолок» цен за коммунальные услуги в Свердловской области рекомендуют установить на уровне 11,74%. Предельный рост платы на коммунальные услуги для российских регионов устанавливаются ежегодно Правительством РФ.