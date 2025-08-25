Более 2,9 тысяч жителей Иркутской области получили перерасчет за ЖКУ

В 2025 году прокуратура проверила работу управляющих компаний и помогла почти 3 тысячам человек пересчитать платежки за ЖКУ. Людям вернули более 970 тысяч рублей — эти деньги были взяты за некачественные услуги или начислены неправильно. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
По требованию прокуратуры также отремонтировали более 300 многоквартирных домов. В 226 домах навели порядок в управлении — за это отвечали местные власти.
Кроме того, прокуроры предупредили 66 управляющих компаний о необходимости подготовить дома к отопительному сезону без нарушений. Теперь работу этих компаний будут проверять особенно тщательно.