Более 2,9 тысяч жителей Иркутской области получили перерасчет за ЖКУ

По требованию прокуратуры также отремонтировали более 300 многоквартирных домов.

В 2025 году прокуратура проверила работу управляющих компаний и помогла почти 3 тысячам человек пересчитать платежки за ЖКУ. Людям вернули более 970 тысяч рублей — эти деньги были взяты за некачественные услуги или начислены неправильно. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По требованию прокуратуры также отремонтировали более 300 многоквартирных домов. В 226 домах навели порядок в управлении — за это отвечали местные власти.

Кроме того, прокуроры предупредили 66 управляющих компаний о необходимости подготовить дома к отопительному сезону без нарушений. Теперь работу этих компаний будут проверять особенно тщательно.