Краевые власти требуют от пермского аэропорта демонтировать незаконные съезды

По мнению истца, эти съезды не зарегистрированы как капитальные объекты, поэтому аэропорт и предприниматель не являются их законными владельцами. Также управление считает, что эти съезды опасны для движения и повышают риск аварий, — сообщает «Ъ-Прикамье».