Краевые власти требуют от пермского аэропорта демонтировать незаконные съезды

Краевое управление автодорог подало в суд на пермский аэропорт и предпринимателя Марию Наймар. Управление требует убрать незаконные съезды с шоссе Космонавтов, которые ведут к территории аэропорта.
По мнению истца, эти съезды не зарегистрированы как капитальные объекты, поэтому аэропорт и предприниматель не являются их законными владельцами. Также управление считает, что эти съезды опасны для движения и повышают риск аварий, — сообщает «Ъ-Прикамье».
Ранее сама Мария Наймар подавала иск к управлению автодорог, требуя убрать ограждение, которое перекрывало один из съездов. Суд временно запретил управлению мешать использованию этого съезда, но основное дело ещё не рассмотрено.
Теперь же по иску управления суд временно запретил Марии Наймар и другим лицам пользоваться этими спорными съездами до окончательного решения суда.