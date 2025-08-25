Дамбу Индустриального района Хабаровска введут в строй до 1 сентября

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин совместно с исполняющим обязанности зампреда правительства региона Андреем Колеватых проинспектировал важные строительные объекты столицы региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в план объезда были включены дамба Индустриального района, городская набережная и стрелковый тир стадиона имени Ленина.
По информации пресс-службы регионального правительства, в ходе осмотра дамбы Алексей Колеватых доложил Дмитрию Демешину, что в настоящее время на объекте завершены все основные работы по третьему этапу строительства — включая бетонирование монолитного порога для понтона-батопорта.
— Сейчас Дальневосточное управление Ростехнадзора проводит итоговую проверку. Планируем получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию до 1 сентября текущего года, — заверил губернатора зампред правительства по вопросам строительства Алексей Колеватых.
В связи с этим уже в сентябре Дмитрию Демешину должны представить проект благоустройства территории дамбы — он включает в себя создание кафе, беговых дорожек и спортивных площадок. Губернатор, в свою очередь, поручил Колеватых максимально проинформировать хабаровчан о запланированных работах.
— Дамба Южного округа — один из долгожданных объектов в Хабаровске и Хабаровском крае. Люди ждут завершения строительства. Подрядчики и ответственные лица должны доказывать свой профессионализм делами, — сказал Дмитрий Демешин.
Что касается городской набережной, которую также посетил губернатор, сейчас работы по четвёртому её этапу, а это участок от Уссурийского бульвара до улицы Советской, — официально завершены. Получить разрешения на ввод объекта в эксплуатацию должны до 1 сентября. Сейчас идёт итоговая проверка. Отдельной задачей остается — ввод в хозяйственный оборот яхт-клуб «Лагуна», где также планируется создать зону отдыха с кафе.
Подрядчик, который занимался реконструкцией, выполнил дноуглубительные работы, что позволит обеспечить подход водного транспорта к причальной зоне. Также сотрудник организации устранили мелкие замечания и недочёты, ранее выявленные службой заказчика, привёл в порядок ограждение набережной и пешеходное покрытие, выполненное из тротуарной плитки. Кроме того обустроены яхтенная марина и причальная стенка для прогулочных и круизных судов.
— Четвертый этап набережной сдан. Видим, что люди здесь с удовольствием гуляют. В ходе осмотра мы решили, что надо установить боксерские мешки, дополнительные спортплощадки и обустроить детские зоны. Даю вам время до 1 октября, чтобы на нижнем этапе набережной поставить столы для настольного тенниса и памп-трек, — обратился к министру спорта края губернатор.
Оценил Дмитрий Демешин в том числе работы, которые ведутся на пятом этапе набережной — это участок от речного вокзала до сооружений «Водоканала». Демонтаж асфальтового покрытия и других объектов, предусмотренных планом, там должны в течение недели. Напомним, что до 2027 года на этой площадке должны появиться амфитеатр, событийная площадка, двухэтажный паркинг на несколько десятков машин, смотровая площадка и другие объекты.
Последним пунктов в объезде губернатора стал стрелковый тир, где сейчас ведутся работы по демонтажу. Отметим, что реконструкция спортивного сооружения ведётся по поручению главы региона — на это было выделено 100 миллионов рублей. Рабочие в настоящее время занимаются противоаварийными мероприятия, ремонтируют кровлю и фасад. Специалисты уже отбили старую штукатурку, зачистили поверхности и установили помосты в игровом и тренажёрном зале, а также в помещении для единоборств.
— Работа над тем, чтобы все заброшенные объекты были введены в хозяйственный оборот, в городе продолжается. Мы возвращаем стрелковый тир хабаровчанам! Здесь разместятся стрелковые компетенции, залы для MMA, тренажерные залы и волейбольные площадки для наших «Амурских тигриц». Благодаря подрядчикам, работе профильных министерств мы превратим слабые места этого объекта в сильные. Фасад здания будет радовать жителей города! — заявил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Отметим, что отсутствие подвижек по достройке важных социальных и инфраструктурных объектов в конце прошлого — начале этого года вызвали справедливое возмущение губернатора, которое закончилось не только полной перезагрузкой строительного блока, но и усилением личного контроля со стороны главы региона за работой строителей. И, надо отдать должное, такой подход сработал.