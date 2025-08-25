Дамбу Индустриального района Хабаровска введут в строй до 1 сентября

Последним пунктов в объезде губернатора стал стрелковый тир, где сейчас ведутся работы по демонтажу. Отметим, что реконструкция спортивного сооружения ведётся по поручению главы региона — на это было выделено 100 миллионов рублей. Рабочие в настоящее время занимаются противоаварийными мероприятия, ремонтируют кровлю и фасад. Специалисты уже отбили старую штукатурку, зачистили поверхности и установили помосты в игровом и тренажёрном зале, а также в помещении для единоборств.