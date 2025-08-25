Эксперт рассказал, когда в России начнут снижаться цены на бензин

Говоря о том, когда в стране начнут снижаться цены на бензин, собеседник издания отметил, что все будет зависеть непосредственно от ситуации с аварийными остановками НПЗ. Он обратил внимание на то, что пока прогноз неблагоприятный, и реального снижения цен придется подождать еще минимум месяц. При этом эксперт указал, что степень неопределенности очень высока в силу того, что невозможно прогнозировать уровень производства.