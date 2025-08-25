Россия стала покупать в три раза больше винограда у Китая

С января по июль Китай поставил в Россию свежего винограда на 28,5 миллиона долларов. Это в 3,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В физическом выражении объемы выросли в 2,8 раза, достигнув 16,1 тысячи тонн. В июле экспорт винограда составил 5,3 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, но на 22% меньше, чем в июне.