Россия стала покупать в три раза больше винограда у Китая

В 2025 году Россия значительно увеличила закупки свежего винограда из Китая, но резко сократила импорт изюма, сообщают данные китайской статистической службы, проанализированные РИА Новости.
С января по июль Китай поставил в Россию свежего винограда на 28,5 миллиона долларов. Это в 3,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года. В физическом выражении объемы выросли в 2,8 раза, достигнув 16,1 тысячи тонн. В июле экспорт винограда составил 5,3 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее, но на 22% меньше, чем в июне.
В то же время поставки изюма из Китая в Россию резко упали. За семь месяцев 2025 года закупки составили всего 85,8 тысячи долларов, что в 17,7 раза меньше, чем в прошлом году. Физический объем сократился еще сильнее — в 23,5 раза, до 41,1 тонны.
Благодаря росту импорта винограда Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей этого продукта из Китая, поднявшись с восьмого на пятое место. Лидерами остаются Вьетнам (81,5 миллиона долларов за январь-июнь), Киргизия (46,2 миллиона), Индонезия (41,6 миллиона) и Таиланд (41,4 миллиона).
Импорт изюма показал другую картину. Основными покупателями китайского изюма стали Германия (10,7 миллиона долларов за семь месяцев), Великобритания (7,7 миллиона), Япония (6,2 миллиона), Австралия (5,1 миллиона) и ОАЭ (4,6 миллиона). Россия, ранее занимавшая место во второй десятке, опустилась в четвертую.
Ранее KP.RU писал, что в середине августа в Крыму началась уборка винограда. Глава республики отметил, что из-за весенних заморозков урожая будет меньше на 15−18%.