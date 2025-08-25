Конфликт вокруг «Баден-Бадена» выходит на федеральный уровень

Арбитражный суд Свердловской области расширил круг участников процесса по делу о возврате десятков миллионов, которые региональные власти выдали в виде гранта екатеринбургской «Управляющей компании “Баден групп”. К разбирательству подключено Министерство экономического развития РФ, привлеченное в качестве третьего лица.
Региональный департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства требует взыскать со структуры, подконтрольной Евгению Кононову и его Baden Family, более 63 млн рублей грантовых средств. К этой сумме добавлены пени почти на 9 млн рублей, начисленные за период с ноября 2024 года по июль 2025 года. Региональные чиновники настаивают, что деньги, выделенные по госпрограмме «Развитие туризма», использованы не по назначению.
Компания Кононова возражает против иска, заявляя о законности полученной поддержки. В свою очередь, суд, изучив материалы, сослался на постановление правительства России от декабря 2021 года, где закреплены механизмы предоставления субсидий в туристической сфере. Именно это позволило признать участие федерального ведомства необходимым для оценки правомерности действий региона. С учетом новых обстоятельств разбирательство отложено. Следующее заседание пройдет уже с участием представителей Минэкономразвития.
Напомним, конфликт бизнеса и свердловских чиновников длится не первый месяц. В июне следственные органы провели оперативные мероприятия в департаменте по развитию туризма, возглавляемом Эльмирой Тукановой. Игроки рынка называли ее «ключевой фигурой» в распределении господдержки.