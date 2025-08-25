Конфликт вокруг «Баден-Бадена» выходит на федеральный уровень

Региональный департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства требует взыскать со структуры, подконтрольной Евгению Кононову и его Baden Family, более 63 млн рублей грантовых средств. К этой сумме добавлены пени почти на 9 млн рублей, начисленные за период с ноября 2024 года по июль 2025 года. Региональные чиновники настаивают, что деньги, выделенные по госпрограмме «Развитие туризма», использованы не по назначению.