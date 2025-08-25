600 российских туристов застряли на китайском острове из-за тайфуна

В настоящее время в городе Санья остаются около шестисот человек, чьи рейсы не были осуществлены в течение последних 24-х часов. Речь идет о направлениях в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток. Как пояснил дипломат, указанные перелеты, осуществляемые единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы в Россию за последние сутки, были приостановлены.