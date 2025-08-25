600 российских туристов застряли на китайском острове из-за тайфуна

Приблизительно шестьсот граждан Российской Федерации не могут вылететь из китайского города Санья, расположенного в провинции Хайнань, по причине неблагоприятных погодных условий, вызванных тайфуном. Все пассажиры были размещены в гостиничных комплексах и ожидают возобновления работы аэропорта. Данную информацию подтвердил вице-консул генерального консульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь в беседе с «ТАСС».
В настоящее время в городе Санья остаются около шестисот человек, чьи рейсы не были осуществлены в течение последних 24-х часов. Речь идет о направлениях в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток. Как пояснил дипломат, указанные перелеты, осуществляемые единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы в Россию за последние сутки, были приостановлены.
Международный аэропорт «Феникс» в Санье продолжает оставаться закрытым. По информации генконсульства РФ в Гуанчжоу, воздушная гавань в ближайшее время планирует возобновить прием прибывающих рейсов, однако вылеты по-прежнему приостановлены.
В российское дипломатическое представительство не поступало обращений от российских граждан, связанных с задержкой авиарейсов. Зафиксированы единичные запросы относительно действий в условиях тропического циклона, на которые сотрудниками консульства были даны незамедлительные ответы и установлен прямой контакт с гражданами для обеспечения их безопасности.
Ранее авиаперевозчик сообщил о корректировке расписания рейсов, запланированных на 24−25 августа 2025 года в курортный город Санья, в связи с закрытием аэропорта из-за тропического циклона.
Тайфун ранее прошел вблизи южного побережья острова Хайнань, где расположен популярный среди российских туристов курортный город Санья. В настоящий момент тропический циклон смещается в направлении северной части Вьетнама.
