Срок возврата удержанного налога с пенсионных продлили до 5 лет

Право на возврат имеют льготные категории граждан: люди с инвалидностью I, II, III группы, дети с инвалидностью, их родители и опекуны, а также усыновители и приёмные родители сирот. Льгота распространяется и на ветеранов, а также приравненных к ним лиц.
Чтобы вернуть деньги, необходимо подать заявление и подтверждающие документы в филиал ЕНПФ. Если налог уже был уплачен, средства вернутся на пенсионный счёт. В случаях, когда налоговое обязательство было «отложено» до выхода на пенсию, оно будет аннулировано.
Программа действует до 31 декабря 2025 года. С 2026-го пенсионные накопления полностью освободят от налогообложения, но вернуть удержанные ранее суммы уже будет невозможно.