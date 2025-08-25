Ричмонд
Срок возврата удержанного налога с пенсионных продлили до 5 лет

Для казахстанцев, которые снимали пенсионные накопления в 2021—2022 годах, появилась возможность вернуть удержанный подоходный налог. Срок подачи заявлений увеличен с трёх до пяти лет, сообщает El.kz.

Право на возврат имеют льготные категории граждан: люди с инвалидностью I, II, III группы, дети с инвалидностью, их родители и опекуны, а также усыновители и приёмные родители сирот. Льгота распространяется и на ветеранов, а также приравненных к ним лиц.

Чтобы вернуть деньги, необходимо подать заявление и подтверждающие документы в филиал ЕНПФ. Если налог уже был уплачен, средства вернутся на пенсионный счёт. В случаях, когда налоговое обязательство было «отложено» до выхода на пенсию, оно будет аннулировано.

Программа действует до 31 декабря 2025 года. С 2026-го пенсионные накопления полностью освободят от налогообложения, но вернуть удержанные ранее суммы уже будет невозможно.