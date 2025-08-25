Срок возврата удержанного налога с пенсионных продлили до 5 лет

Право на возврат имеют льготные категории граждан: люди с инвалидностью I, II, III группы, дети с инвалидностью, их родители и опекуны, а также усыновители и приёмные родители сирот. Льгота распространяется и на ветеранов, а также приравненных к ним лиц.