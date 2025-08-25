В Севастополе дешевеют «борщевой» набор и мороженая рыба

«Несколько подорожал ряд продуктов: огурцы, капуста и яйца. Это связано с сезонными особенностями. Важно отметить, что во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга», — отметила начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.