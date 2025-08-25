Ричмонд
В Севастополе дешевеют «борщевой» набор и мороженая рыба

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе дешевеют морковь, свекла, картофель, лук и свежие помидоры, это обусловлено увеличением объемов поставок сезонной продукции. Об этом сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка по итогам мониторинга цен на социально значимые продукты в торговых сетях города.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем на некоторые овощи цены незначительно выросли.

«Несколько подорожал ряд продуктов: огурцы, капуста и яйца. Это связано с сезонными особенностями. Важно отметить, что во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга», — отметила начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.

Контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Севастополя и крупными торговыми сетями. Сегодня в программе участвуют более 115 точек.

В списке социально значимых товаров Севастополя — 46 наименований, включая детское питание, средства гигиены и бытовую химию. Товары, участвующие в программе, отмечены светло-синими ценниками «Меморандум», а в каждом магазине установлен «Уголок покупателя» с полным перечнем позиций.

«Еженедельный мониторинг цен и исполнения условий меморандума способствует стабильности и доступности стоимости базовых товаров в Севастополе. Особенно важно, что установление торговой надбавки от 0 до 15% помогает сдерживать необоснованный рост цен — это очень важно для социально незащищенных слоев населения», -говорится в сообщении.

По данным департамента, наибольшим спросом среди горожан пользуются овощи, молочная продукция, яйца, масло, макароны, рыба и охлажденные куры.