В Севастополе дешевеют «борщевой» набор и мороженая рыба

Вместе с тем на некоторые овощи цены незначительно выросли.
«Несколько подорожал ряд продуктов: огурцы, капуста и яйца. Это связано с сезонными особенностями. Важно отметить, что во всех случаях рост цен связан исключительно с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети не изменяли свою наценку, что подтверждается данными мониторинга», — отметила начальник управления потребительского рынка департамента Казанджиева Ксения.
Контроль за соблюдением ценовой политики осуществляется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительством Севастополя и крупными торговыми сетями. Сегодня в программе участвуют более 115 точек.
В списке социально значимых товаров Севастополя — 46 наименований, включая детское питание, средства гигиены и бытовую химию. Товары, участвующие в программе, отмечены светло-синими ценниками «Меморандум», а в каждом магазине установлен «Уголок покупателя» с полным перечнем позиций.
«Еженедельный мониторинг цен и исполнения условий меморандума способствует стабильности и доступности стоимости базовых товаров в Севастополе. Особенно важно, что установление торговой надбавки от 0 до 15% помогает сдерживать необоснованный рост цен — это очень важно для социально незащищенных слоев населения», -говорится в сообщении.
По данным департамента, наибольшим спросом среди горожан пользуются овощи, молочная продукция, яйца, масло, макароны, рыба и охлажденные куры.