О новых госпошлинах для мигрантов и водителей рассказали новосибирцам

Наиболее ощутимо изменения ударят по карманам автовладельцев и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. Стоимость выдачи обычных прав вырастет в два раза — с 2 до 4 тысяч рублей. За права нового поколения придётся заплатить 6 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. В три раза увеличится пошлина за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — с 1,5 до 4,5 тысяч рублей.