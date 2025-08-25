О новых госпошлинах для мигрантов и водителей рассказали новосибирцам

Граждан России и иностранных работников ожидает значительное увеличение финансовой нагрузки. Согласно новым правилам, государственные пошлины за целый ряд транспортных услуг и административных действий в сфере трудовой миграции будут существенно повышены, а также введены новые платежи.
Наиболее ощутимо изменения ударят по карманам автовладельцев и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. Стоимость выдачи обычных прав вырастет в два раза — с 2 до 4 тысяч рублей. За права нового поколения придётся заплатить 6 тысяч рублей вместо прежних 3 тысяч. В три раза увеличится пошлина за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — с 1,5 до 4,5 тысяч рублей.
Подорожают и государственные номерные знаки. Так, за автомобильные номера цена повысится с 2 до 3 тысяч рублей, а за номера для мотоциклов и прицепов — с 1,5 до 2,25 тысяч рублей. Значительно вырастут затраты для перевозчиков опасных грузов. Выдача и продление соответствующего свидетельства теперь обойдутся в 2250 и 1500 рублей против прежних 1500 и 1000 рублей соответственно.
Вводится и абсолютно новый платёж: за внесение сведений в базу данных техосмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты установлена пошлина в размере 500 рублей. Автошколы также столкнутся с дополнительными расходами — 15 тысяч рублей за получение заключения о соответствии учебной базы требованиям Минпросвещения.
Параллельно серьёзно возрастает стоимость легализации труда иностранных граждан. Продление разрешения на работу, а также получение или переоформление патента будут стоить 4200 рублей. Новым платежом станет и внесение изменений в разрешение на привлечение иностранного персонала — эта услуга оценивается в 2100 рублей. Также почти в два с половиной раза повысится стоимость регистрации иностранца по месту жительства — с 420 до 1000 рублей. От последнего платежа освобождены лишь участники специального эксперимента по учёту мигрантов.