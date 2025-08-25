Аналитики ЕАБР сказали, что влияет на замедление темпов роста экономики Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обращают внимание, что в Беларуси рост ВВП составил 1,3% год к году в период с января по июль 2025 года после 2,1% год к году за период с января по июнь. В частности, рост формирует сектора, которые ориентированы на внутренний спрос. В ЕАБР заметили, что розничный товарооборот вырос на 8,6%, а товарооборот общественного питания — на 5,1%.
Вместе с тем устойчивый рост также сохраняется в строительстве и инвестициях — 9,9% и 13,6% год к году соответственно.
«Негативное влияние на динамику ВВП оказало снижение выпуска промышленности на 0,3% г/г за январь-июль на фоне сокращения объёмов экспорта и роста запасов готовой продукции», — обращают внимание аналитики.
И добавляют, что на 12,7% уменьшился выпуск в сельском хозяйстве. Специалисты поясняют, что это связано с более поздними сроками уборки урожая.
