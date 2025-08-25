Аналитики ЕАБР сказали, что влияет на замедление темпов роста экономики Беларуси

Специалисты обращают внимание, что в Беларуси рост ВВП составил 1,3% год к году в период с января по июль 2025 года после 2,1% год к году за период с января по июнь. В частности, рост формирует сектора, которые ориентированы на внутренний спрос. В ЕАБР заметили, что розничный товарооборот вырос на 8,6%, а товарооборот общественного питания — на 5,1%.