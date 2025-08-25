Совет такси: тарифы перевозок вырастут на 30% в 2026 году из-за локализации машин

О том, что уровень повышения тарифов такси после 1 марта 2026 года составит 30% и более, когда вступят в силу требования об использовании автомобилей только отечественного производства, «Газете.Ru» рассказали сразу три эксперта отрасли. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сейчас в «Законе о такси» указано, ~если разрешение на таксомоторные перевозки получено на автомобиль, купленный до 1 марта 2026 года, то его менять не нужно~ — таксопарки и частники могут использовать его вплоть до момента утилизации. Однако если машиной владеет лизинговая компания, и, если срок договора заканчивается, то в реестре такси необходимо переоформить собственника.