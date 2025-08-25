Екатеринбуржцы смогут экономить на питании школьников

В Екатеринбурге родители смогут экономить и получать кешбэк при оплате питания школьников или услуг детсадов. Об этом напомнила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова.
«С 1 сентября родители смогут получать кешбэк 5% от суммы пополнения лицевого счета за школьное питание или услуги детсада. Самое главное — делать это с помощью СБП в системе “Е-карта школьные сервисы”. Это касается Екатеринбурга, а также Каменска-Уральского и Лесного», — отметила Точилова.
По ее словам, есть ограничение. Максимальный возврат за каждую категорию — 500 рублей в месяц. «Я, как родитель, плохо представляю, сколько же ребенку нужно кушать в школе, чтобы такое ограничение получить», — заявила директор департамента.