Средняя зарплата выросла в июле более чем на 50 рублей

В белорусской столице средний уровень заработной платы приближается к отметке 3700 рублей, а больше всех получают по-прежнему представители IT-индустрии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 авг — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в июле составила 2772,4 рубля, сообщил Национальный статистический комитет.

В июне данный показатель составлял 2717,8 рубля. Таким образом, за последний месяц средняя зарплата по стране выросла на 54,6 рубля. А в июне по сравнению с маем она увеличились на 65,5 рубля.

Традиционно больше всех получают жители столицы — в июле было 3686,5 рубля. В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом:

  • Минская область — 2809,7 рубля,
  • Гродненская область — 2477,3 рубля,
  • Гомельская область — 2462,3 рубля,
  • Брестская область — 2445,2 рубля,
  • Витебская область — 2335,7 рубля,
  • Могилевская область — 2330 рублей.

Самые большие зарплаты по-прежнему у айтишников — в июле они в среднем получали 5866 рублей. У представителей финансовой и страховой деятельности июльская получка составила 4344 рублей в среднем, а у строителей — порядка 3,5 тысячи.

В сегменте «профессиональная, научная и техническая деятельность» средняя зарплата в минувшем месяце была на уровне 3375 рублей, у промышленников — 2909 рублей, у транспортников — 2655 рублей, в сфере здравоохранения — 2198 рублей, а в образовании — 1864 рубля.