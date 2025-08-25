Ричмонд
Пермское предприятие начало выпускать пожаростойкие стекла

Они выдерживает огонь в течение 60 минут.

Источник: Комсомольская правда

Пермский завод первым в крае начал производить закалённое пожаростойкое стекло под названием «Термолайн». Оно прошло испытания и соответствует стандартам пожарной безопасности.

Стекло выпускается толщиной 6 и 8 мм, выдерживает огонь в течение 60 минут. Его закаливают при температуре 630 градусов, что придаёт материалу особую прочность и огнестойкость.

Продукция сертифицирована по ГОСТ и техническим условиям. Такое стекло особенно востребовано в современном строительстве из-за ужесточения требований безопасности.