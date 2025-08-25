В Новосибирске установят четыре новых светофорных объекта за 18,3 миллиона.

Городской центр организации дорожного движения Новосибирска ищет подрядчика для установки четырёх новых светофоров. Максимальная цена контракта — 18,3 миллиона рублей, работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области.
Новые светофоры появятся на ключевых участках городской дорожной сети: у остановки «Сквер» на улице Татьяны Снежиной, на перекрёстке Депутатской и Серебренниковской, а также на пересечениях улицы Богдана Хмельницкого с 1-м и 2-м Краснодонскими переулками.
Оборудование будет оснащено таймерами обратного отсчёта и светодиодной подсветкой. Светофоры рассчитаны на круглосуточную работу при температуре от −50 до +45 градусов.