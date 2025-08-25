В Новосибирске установят четыре новых светофорных объекта за 18,3 миллиона.

Новые светофоры появятся на ключевых участках городской дорожной сети: у остановки «Сквер» на улице Татьяны Снежиной, на перекрёстке Депутатской и Серебренниковской, а также на пересечениях улицы Богдана Хмельницкого с 1-м и 2-м Краснодонскими переулками.