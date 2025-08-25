В Омской области инфляция снижается третий месяц подряд

При этом годовая инфляция снизилась до 8,8%, что почти совпадает с общероссийским показателем, сообщает Росстат.
Наиболее заметное снижение произошло в сегменте овощей и фруктов. На полках магазинов появился новый урожай, и это позволило торговым сетям корректировать цены. Однако в годовом выражении стоимость овощей и фруктов остаётся выше, чем в среднем по продуктовой категории.
Четвёртый месяц подряд дешевеют яйца: по сравнению с прошлым годом цена снизилась на 22%. Это связано с ростом производства как в Омской области, так и в других регионах страны.
Одновременно наблюдалось удорожание блюд в кафе и ресторанах. По словам управляющего Омским отделением Банка России Владимира Антипова, рост цен связан с увеличением издержек бизнеса — арендой помещений, закупкой продуктов и оплатой труда персонала.
На рынке непродовольственных товаров цены росли незначительно. Завершение сезонных распродаж и повышение интереса к новым коллекциям привели к удорожанию меховых изделий. В то же время укрепление рубля снизило стоимость компьютеров, инструментов и другой техники: расходы поставщиков на закупку оборудования и комплектующих уменьшились.
Более заметный рост зафиксирован в жилищно-коммунальной сфере и на рынке аренды жилья. По данным Росстата, повышение тарифов на ЖКУ в Омской области оказалось выше среднероссийского уровня.
По словам Владимира Антипова, спрос в регионе постепенно снижается, но всё ещё превышает предложение. Банк России планирует удерживать экономические условия такими, чтобы к 2026 году годовая инфляция сократилась до 4% и сохранялась вблизи этого значения в дальнейшем.