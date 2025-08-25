Ричмонд
В Красноярском крае введена автоматическая компенсация за льготный проезд школьников

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

В Красноярском крае с сентября 2025 года внедрена автоматическая система компенсации за льготный проезд школьников из многодетных и социально незащищенных семей. Новый порядок, реализуемый в рамках программы «Государство для людей» и национального проекта «Семья», позволяет семьям получать ежемесячные выплаты в размере 495 рублей без необходимости подачи заявлений и предоставления чеков. Компенсация покрывает 40 базовых поездок по социальной карте и назначается автоматически после однократного оформления согласия через портал госуслуг или Многофункциональный центр.

Для получения льготы родителям необходимо предоставить пакет документов, включающий паспорта, свидетельства о рождении всех детей, справку из образовательного учреждения и документы, подтверждающие льготный статус семьи. Как подчеркнула министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, новая система значительно снижает бюрократическую нагрузку на семьи — ранее для получения выплат требовалось ежемесячно собирать и предоставлять квитанции об оплате проезда.

Уже в сентябре первые автоматические выплаты получат семьи, оформившие согласие и пополнившие социальную карту в августе. Данные о поездках передаются через систему межведомственного взаимодействия, что исключает необходимость дополнительных обращений в органы социальной защиты. Новый порядок распространяется на многодетные семьи, а также семьи, где один или оба родителя являются инвалидами. Информация о порядке оформления социальной карты и получении компенсации доступна на портале госуслуг и в отделениях социальной защиты населения по всему краю.