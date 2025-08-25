В Красноярском крае введена автоматическая компенсация за льготный проезд школьников

Уже в сентябре первые автоматические выплаты получат семьи, оформившие согласие и пополнившие социальную карту в августе. Данные о поездках передаются через систему межведомственного взаимодействия, что исключает необходимость дополнительных обращений в органы социальной защиты. Новый порядок распространяется на многодетные семьи, а также семьи, где один или оба родителя являются инвалидами. Информация о порядке оформления социальной карты и получении компенсации доступна на портале госуслуг и в отделениях социальной защиты населения по всему краю.