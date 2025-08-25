Средняя зарплата белорусов снова выросла на 50 рублей

Самые высокие зарплаты в Беларуси — в IT-сфере, в июле средняя зарплата айтишников составила 5866 рублей. Не такие большие, но заметно выше средних по стране зарплаты работников финансовой и страховой отраслей — 4344 рублей, а строители зарабатывают около 3,5 тысячи.