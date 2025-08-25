Средняя зарплата белорусов снова выросла на 50 рублей

В Беларуси размер средней заработной платы увеличился более чем на 50 белорусских рублей, сообщили в Белстате.
В итоге размер номинальной начисленной средней зарплаты белорусов в июле достиг 2772,4 рубля, увеличившись, как было ранее в июне.
Напомним, средняя зарплата белорусов в июне поднялась на 50 рублей.
В первый месяц лета средняя зарплата в Беларуси составляла 2717,8 рубля, а в июле −2772,4 рубля, увеличившись на 54,6 рубля.
В региональном срезе по-прежнему самые высокие зарплаты у жителей Минска. В июле средний доход минчан — 3686,5 рубля. Далее по убыванию размера средних зарплат идут: Минщина (2809,7 рубля), Гродненщина (2477,3), Гомельщина (2462,3), Брестчина (2445,2), Витебщина (2335,7) и Могилевщина (2330 рублей).
Самые высокие зарплаты в Беларуси — в IT-сфере, в июле средняя зарплата айтишников составила 5866 рублей. Не такие большие, но заметно выше средних по стране зарплаты работников финансовой и страховой отраслей — 4344 рублей, а строители зарабатывают около 3,5 тысячи.
Между тем аналитики ЕАБР сказали, что влияет на замедление темпов роста экономики Беларуси.
