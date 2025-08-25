Ричмонд
Красноярские овощи проверили на нитраты и пестициды: не все так чисто

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю подвело итоги контроля безопасности растениеводческой продукции, выращенной в регионе в 2025 году. Проверка охватила посевные площади площадью 2 тыс. га.

Источник: НИА Красноярск

Для исследований было отобрано 305 проб овощей. Лабораторные анализы показали: продукция, выращенная на площади 1,9 тыс. га, соответствует требованиям безопасности, содержание нитратов и пестицидов в ней не превышает допустимые уровни.

Однако в ряде случаев выявлены нарушения. Так, в Емельяновском и Березовском районах установлено превышение максимально допустимого уровня пестицидов в томатах и огурцах — в 8% исследованных образцов.

Кроме того, в кабачках, огурцах и зелени, выращенных в Емельяновском районе, обнаружено превышение содержания нитратного азота — в 15% проб, сообщает Россельхознадзор.