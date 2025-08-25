В Красноярском крае увеличат размер именных стипендий

Школьники за выдающиеся успехи в спорте, искусстве, образовании будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Ранее стипендия составляла 2339 рублей и ее получателями были 42 человека. Студенты техникумов и колледжей вместо 6368 рублей будут получать 10 тыс. рублей. Получателей стипендии будет 32.