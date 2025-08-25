Москва
+14°
небольшая облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае увеличат размер именных стипендий

В Красноярском крае увеличат размеры краевых именных стипендий, сообщили в министерстве образования.

Инициатором соответствующего законопроекта выступил губернатор края Михаил Котюков.

Стипендии могут получить школьники, студенты техникумов и вузов. Традиция такого поощрения одаренных учащихся существует в крае уже более 25 лет.

Школьники за выдающиеся успехи в спорте, искусстве, образовании будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Ранее стипендия составляла 2339 рублей и ее получателями были 42 человека. Студенты техникумов и колледжей вместо 6368 рублей будут получать 10 тыс. рублей. Получателей стипендии будет 32.

Еще 45 именных стипендий вручат студентам вузов. Сумма у них будет различаться в зависимости от курса. Так, по 30 тыс. рублей вместо 12 763 рублей заплатят ученикам выпускных курсов. Остальные студенты будут получать по 15 тыс. рублей вместо 11 047 рублей.

В министерстве образования отметили, что ребятам, которые получали стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет сделан перерасчет денежных средств.