В Красноярском крае увеличат размер именных стипендий

Инициатором соответствующего законопроекта выступил губернатор края Михаил Котюков.
Стипендии могут получить школьники, студенты техникумов и вузов. Традиция такого поощрения одаренных учащихся существует в крае уже более 25 лет.
Школьники за выдающиеся успехи в спорте, искусстве, образовании будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Ранее стипендия составляла 2339 рублей и ее получателями были 42 человека. Студенты техникумов и колледжей вместо 6368 рублей будут получать 10 тыс. рублей. Получателей стипендии будет 32.
Еще 45 именных стипендий вручат студентам вузов. Сумма у них будет различаться в зависимости от курса. Так, по 30 тыс. рублей вместо 12 763 рублей заплатят ученикам выпускных курсов. Остальные студенты будут получать по 15 тыс. рублей вместо 11 047 рублей.
В министерстве образования отметили, что ребятам, которые получали стипендии с начала 2025 года, после принятия законопроекта будет сделан перерасчет денежных средств.