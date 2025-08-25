Стоимость строительства Северного обхода Омска превысила 100 миллиардов

Стоимость строительства Северного обхода Омска выросла почти до 108 миллиардов рублей. Такие цифры указаны в проекте постановления правительства Омской области о корректировке региональной программы развития транспортной системы.
Ранее, в январе 2025 года, Главгосэкспертиза одобрила проект обхода, а стоимость объекта оценивалась в 73 миллиарда рублей. В региональной программе до сих пор значилась сумма 72,7 млрд рублей, включая федеральное финансирование. Теперь к ней добавят ещё 35,1 млрд рублей из внебюджетных источников, сообщает «РБК Омск».
Договор на строительство был подписан в июне этого года на Петербургском экономическом форуме. Подрядчиком выступает компания «Дороги и Мосты» (входит в «Нацпроектстрой»), заказчиком — «ИНФРАГЧП-А» из группы Газпромбанка.
Согласно проекту, к 2028 году планируется построить два моста через Иртыш и Омь, пять транспортных развязок и 19 путепроводов. Северный обход соединит трассу Тюмень — Омск в районе Камышловского и дорогу Омск — Новосибирск у посёлка Зелёная Роща.
Объект станет частью строящейся магистрали М-12 «Восток» (Москва — Тюмень) и включится в международный маршрут от Санкт-Петербурга до Владивостока с выходом на Китай и Монголию.