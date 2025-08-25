Стоимость строительства Северного обхода Омска превысила 100 миллиардов

Ранее, в январе 2025 года, Главгосэкспертиза одобрила проект обхода, а стоимость объекта оценивалась в 73 миллиарда рублей. В региональной программе до сих пор значилась сумма 72,7 млрд рублей, включая федеральное финансирование. Теперь к ней добавят ещё 35,1 млрд рублей из внебюджетных источников, сообщает «РБК Омск».