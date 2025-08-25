Строительство аэропорта Омск-Фёдоровка подорожало до 64,6 миллиарда

Ранее в программе учитывались только средства из областного бюджета — 11,1 млрд рублей. Теперь документ включает и внебюджетные источники в сумме 53,5 млрд рублей, распределённые по годам. Наибольший объём частных инвестиций планируется привлечь в 2028 году — 18 млрд рублей, в 2026 году — 16,8 млрд рублей, а в 2027 году — 14,7 млрд рублей.