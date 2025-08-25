Строительство аэропорта Омск-Фёдоровка подорожало до 64,6 миллиарда

Работы по проектированию и строительству аэропорта Омск-Фёдоровка подорожали до 64,6 млрд рублей. Такие данные отражены в проекте изменений программы «Развитие транспортной системы Омской области», опубликованном на сайте регионального правительства.
Ранее в программе учитывались только средства из областного бюджета — 11,1 млрд рублей. Теперь документ включает и внебюджетные источники в сумме 53,5 млрд рублей, распределённые по годам. Наибольший объём частных инвестиций планируется привлечь в 2028 году — 18 млрд рублей, в 2026 году — 16,8 млрд рублей, а в 2027 году — 14,7 млрд рублей.
Ранее общая стоимость проекта оценивалась в 51 млрд рублей. Аэропорт строится по концессионному соглашению между правительством Омской области и холдингом «Аэропорты Регионов», подписанному в июне 2024 года. Срок действия соглашения — 49 лет. Сейчас идёт проектирование, а строительство должно начаться в 2026 году.
Первый рейс из нового аэропорта запланирован на 25 декабря 2028 года. Взлётно-посадочная полоса аэропорта будет иметь длину 3 200 м и ширину 45 м.
Предполагается, что к 2048 году пассажиропоток нового аэропорта достигнет 3,6 млн человек на внутренних рейсах и 908 тысяч на международных при полном круглосуточном режиме работы и полном цикле обслуживания пассажиров.