Красноярский край получит почти 6 миллиардов рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры

В общей сложности были одобрены заявки от 39 субъектов Российской Федерации на сумму 146 миллиардов рублей. Программа предоставляет регионам возможность реализовывать ключевые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства на выгодных условиях — под 3% годовых на срок до 15 лет.