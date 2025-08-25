Красноярский край получит почти 6 миллиардов рублей на модернизацию энергетической инфраструктуры

Красноярский край стал одним из 19 регионов России, которые получат федеральное финансирование для реализации инфраструктурных проектов.
Общая сумма выделенных средств составит 5,98 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на реконструкцию теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), что значительно повысит надежность теплоснабжения в городах региона.
Данное решение было принято на заседании правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Мы сделали важный шаг в рамках программы казначейских инфраструктурных кредитов. Теперь от оперативности работы региональных команд зависит, когда жители смогут увидеть результаты этой работы», — отметил Хуснуллин.
В общей сложности были одобрены заявки от 39 субъектов Российской Федерации на сумму 146 миллиардов рублей. Программа предоставляет регионам возможность реализовывать ключевые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства на выгодных условиях — под 3% годовых на срок до 15 лет.