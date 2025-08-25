В Омске студенты смогут получать губернаторскую стипендию

Для оформления выплаты необходимо до 15 сентября 2025 года предоставить в Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области по адресу проспект Комарова, 2 пакет документов. Он включает заявление с реквизитами счета, копию паспорта, диплом победителя или призера олимпиады, а также выписку из приказа о зачислении в вуз.