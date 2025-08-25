В Омске студенты смогут получать губернаторскую стипендию

Стартовал приём документов на получение стипендии губернатора Омской области. Она назначается студентам омских вузов, проявившим себя на заключительном этапе олимпиады. Выплата будет производиться ежемесячно в течение всего периода обучения.
Такая стимуляция необходима, чтобы талантливая молодёжь оставалась в Омске — считает Виталий Хоценко.
Стипендия в размере 3000 рублей вручается студентам, которые подтвердили высокий уровень знаний на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников и смогли поступить на очное обучение в один из вузов региона. Также к требованиям относятся: школу необходимо окончить в Омской области и занять призовое место на заключительном этапе всероссийской олимпиады.
Для оформления выплаты необходимо до 15 сентября 2025 года предоставить в Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области по адресу проспект Комарова, 2 пакет документов. Он включает заявление с реквизитами счета, копию паспорта, диплом победителя или призера олимпиады, а также выписку из приказа о зачислении в вуз.
Контакты по телефону 8−909−537−58−06 и opetrova@mno.omskportal.ru.
Ранее мы сообщали, что губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил, что запущенный проект в рамках статуса Молодёжной столицы Омска «Пешеходный Любинский» хотят продолжить до конца сентября.
Чтобы узнать мнение омичей, глава региона запустил опрос за продление популярного в Омске проекта и призвал проголосовать.
Отдать свой голос можно до 22 часов 25 августа.