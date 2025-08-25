Проект по строительству гостиницы с аквапарком у «Рамады» вынесли на обсуждения

С четвертого этажа нового комплекса на двух уровнях сделают аквапарк, где предусмотрены бассейны как закрытые, в том числе с горкой, так и открытые — на эксплуатируемой кровле комплекса. Там также откроют несколько видов саун, хаммам, джакузи, кафе и зоны с шезлонгами. Аквапарк будет обслуживать как гостей отеля, так и горожан, приехавших для разового посещения комплекса. Площадь аквапарка составит 1,9 тыс. кв. м. Сама гостиница займет с четвертого по седьмой этажи — она рассчитана на 120 номеров. Восьмой этаж займет конференц-центр. На подземных этажах будет паркинг на 99 мест.