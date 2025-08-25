Ричмонд
Дефицит бюджета Прикамья уменьшился почти на 5,6 млрд рублей

Больше всего доходов принесли налоги и акцизы — 92 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит бюджета Пермского края за семь месяцев текущего года сократился почти на 5,6 миллиарда рублей и составил 10,4 миллиарда рублей, — сообщает «Ъ-Прикамье».

Доходы бюджета превысили 176,5 миллиарда рублей. Основными источниками поступлений стали налоги и акцизы (92 миллиарда рублей) и федеральная помощь (39 миллиардов рублей).

Расходы составили 186,9 миллиарда рублей.

Основные направления расходов: образование, социальная политика, национальная экономика и ЖКХ. На образование было направлено 51,6 миллиарда рублей, на социальную политику — 36,2 миллиарда, на национальную экономику — 43,6 миллиарда, на ЖКХ — 9,1 миллиарда рублей.

По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 26,1%. План по доходам выполнен на 56,2% от годового показателя.