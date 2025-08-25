Дефицит бюджета Прикамья уменьшился почти на 5,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Пермского края за семь месяцев текущего года сократился почти на 5,6 миллиарда рублей и составил 10,4 миллиарда рублей, — сообщает «Ъ-Прикамье».
Доходы бюджета превысили 176,5 миллиарда рублей. Основными источниками поступлений стали налоги и акцизы (92 миллиарда рублей) и федеральная помощь (39 миллиардов рублей).
Расходы составили 186,9 миллиарда рублей.
Основные направления расходов: образование, социальная политика, национальная экономика и ЖКХ. На образование было направлено 51,6 миллиарда рублей, на социальную политику — 36,2 миллиарда, на национальную экономику — 43,6 миллиарда, на ЖКХ — 9,1 миллиарда рублей.
По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 26,1%. План по доходам выполнен на 56,2% от годового показателя.