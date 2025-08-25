Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето Навроцкого

«Своим решением Кароль Навроцкий отключает украинский интернет, поскольку именно это де-факто означает его решение по закону о помощи украинским гражданам. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки хранения электронных данных украинской администрации в безопасном месте», — написал Гавковский в X.
Навроцкий 25 августа объявил о своем вето на законопроект о продлении специального статуса и помощи украинцам, уехавшим в Польшу с февраля 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что безработным украинцам необходимо прекратить доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию и пособиям на детей («800 плюс»).
Ранее министерство цифровизации Польши сообщило, что польские власти с 2022 по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава планирует направить на эти цели $20 млн. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink.