Польша не сможет платить за Starlink для Украины из-за вето Навроцкого

Ранее министерство цифровизации Польши сообщило, что польские власти с 2022 по конец 2024 года потратили $83,5 млн на закупку и оплату абонемента на 24,5 тыс. терминалов спутниковой связи Starlink, предназначенных для Украины. В 2025 году Варшава планирует направить на эти цели $20 млн. Также министерство уточнило, что действие договора между Варшавой и Киевом по Starlink заканчивается 30 сентября. Ведомство добавило, что у него нет сведений на тему поиска альтернативы терминалам Starlink.