В Самарской области местным бюджетам выделят еще 100 млн рублей

В Самарской области планируют оказать дополнительную поддержку муниципалитетам. В города и районы региона направят 100 миллионов рублей, сообщает председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
— Дотации направят на сбалансированность местных бюджетов. Средства потратят на актуальные задачи в преддверии отопительного сезона, — указал Михаил Смирнов в социальных сетях.
Дотации получат: Новокуйбышевск, Жигулевск, Октябрьск, Похвистнево, муниципальные районы Клявлинский, Красноармейский, Камышлинский, Приволжский, Хворостянский и Шигонский. Соответствующее постановление подписал председатель правительства.