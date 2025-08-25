Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полтора десятка многоквартирных домов расселят в Воронежской области

Фонд развития территорий одобрил заявку Воронежской области на финансирование новой программы расселения аварийного жилья.

Об этом сообщило региональное правительство.

Более 228,8 миллиона рублей пойдет на предоставление новых квадратных метров жильцам 15 многоквартирных домов. Всего в достойное жилье переедет 330 человек.

Область подала заявку на получение опережающего финансирования на лимиты 2025−2026 годов. В программе принимает участие восемь муниципалитетов: Воронеж, Борисоглебск, Бобров, Семилуки, Новохоперск, Россошь, Каменское и Хохольское городские поселения. В общей сложности на расселение потратят 535,4 миллиона рублей.

Ранее «МК в Воронеже» писал, что рядом с улицей Машиностроителей снесут 50 домов в рамках проекта комплексного развития территории.