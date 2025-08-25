Полтора десятка многоквартирных домов расселят в Воронежской области

Область подала заявку на получение опережающего финансирования на лимиты 2025−2026 годов. В программе принимает участие восемь муниципалитетов: Воронеж, Борисоглебск, Бобров, Семилуки, Новохоперск, Россошь, Каменское и Хохольское городские поселения. В общей сложности на расселение потратят 535,4 миллиона рублей.